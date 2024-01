Chevron Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chevron-Aktie beträgt 52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 41,79 liegt. Auch auf dieser Basis wird Chevron weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Chevron.

Des Weiteren lässt sich Chevron auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Chevron in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Wer aktuell in die Aktie von Chevron investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,14 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 24,12 Prozentpunkten erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Chevron-Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt, mit 4 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 192,63 USD angesiedelt, was auf eine künftige Performance von 27,85 Prozent hindeutet und daher zu einer Einstufung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von der Redaktion.

