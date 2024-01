Chevalier Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Chevalier wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-Basis) betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Chevalier-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Chevalier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Industriekonglomerate"-Branche ergibt sich, dass Chevalier in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,75 Prozent erzielt hat, während der Branchendurchschnitt bei -5,27 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,47 Prozent für Chevalier. Auch im Vergleich mit dem gesamten Industrie-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -4,78 Prozent um 17,97 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Chevalier ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Hier liegt der GD200 bei 6,38 HKD, während der Kurs der Aktie (5 HKD) um -21,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von -10,39 Prozent, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Chevalier eine Dividendenrendite von 6,65 % aus, was 0,34 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.