Chevalier Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse der Aktie von Chevalier zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,49 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 5,45 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -16,02 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5,75 HKD liegt mit einer Abweichung von -5,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen also für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 6,65 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,3 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien beeinflussen auch die Aktienbewertungen. Für Chevalier wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Chevalier-Aktie einen Wert von 8,51 auf, was 82 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der Branche "Industriekonglomerate" (48,35). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.