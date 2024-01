Chevalier Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Chevalier hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt um -5,53 Prozent gefallen, was zu einer Unterperformance von -17,21 Prozent für Chevalier führt. Der gesamte "Industrie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -5 Prozent im letzten Jahr, wobei Chevalier um 17,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Chevalier bei 4,92 HKD und damit um -10,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -22,4 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Chevalier ergibt sich ein RSI-Wert von 100, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 81,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Chevalier eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.