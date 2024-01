Chevalier Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Chevalier, ein Unternehmen aus dem Bereich Industriekonglomerate, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um -5,27 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -17,47 Prozent für Chevalier führt. Im Industriesektor betrug die durchschnittliche Rendite -4,78 Prozent, was bedeutet, dass Chevalier um 17,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren eingesetzt. Bei Chevalier liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass Chevalier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Chevalier. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf Abweichungen hin, die zu dieser Bewertung führen.

Das Anleger-Sentiment für Chevalier wird insgesamt als "Neutral" bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Chevalier beschäftigt hat.

Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse der verschiedenen Kriterien insgesamt eine eher negative Bewertung für Chevalier.