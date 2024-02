Chevalier Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Finanzanalystenbericht von Chevalier zeigt, dass das Unternehmen in verschiedenen Kategorien wie fundamentale Analyse, technische Analyse, Branchenvergleich Aktienkurs und Anleger-Stimmung bewertet wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als der wichtigste Indikator betrachtet. Chevalier hat ein KGV von 7,03, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 45,82. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird die Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen eine Abweichung des aktuellen Schlusskurses von 4,51 HKD von den Durchschnittswerten auf. Auf dieser Basis erhält die Chevalier-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Chevalier in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,76 Prozent erzielt hat, was eine Underperformance von -18,33 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Chevalier mit -19,7 Prozent unter dem Durchschnittswert. Somit wird in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung ausgesprochen.

Das Anleger-Sentiment für Chevalier wird als neutral eingestuft, da es weder starke positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien gab.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Chevalier in den unterschiedlichen Kategorien überwiegend schlecht bewertet wird, sowohl aus fundamentaler als auch technischer Sicht. Auch die Performance im Branchen- und Sektorvergleich sowie das neutrale Anleger-Sentiment deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit keine positive Entwicklung zeigt.