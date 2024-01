Chevalier Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Chevalier-Aktie ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Chevalier aktuell ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 6 auf, was einer positiven Differenz von +0,33 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) von Chevalier zeigt eine schlechte Bewertung. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine negative Dynamik des Aktienkurses hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete die Chevalier-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,75 Prozent, was einer Underperformance von -17,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten Industriesektor liegt die Performance von Chevalier um 17,75 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.