Cheuk Nang Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Cheuk Nang in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einem neutralen Rating auf dieser Ebene führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine schlechte Bewertung der Cheuk Nang-Aktie. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,73 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,62 HKD, was einem Unterschied von -6,36 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,65 HKD liegt der Schlusskurs nahe diesem Wert (-1,82 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war größtenteils positiv, mit überwiegend grünen Stimmungsbarometern und wenig negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Cheuk Nang derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung des 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Abschnitt führt.