Chesterfield Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Chesterfield-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,89 GBP, während der aktuelle Kurs bei 0,475 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -46,63 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,55 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -13,64 Prozent bedeutet und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chesterfield-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Chesterfield eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Chesterfield-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Chesterfield-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Bereichen der Analyse.