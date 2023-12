Chesterfield Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Chesterfield-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,85 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs von 0,475 GBP einen Abstand von -44,12 Prozent aufgebaut hat und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,53 GBP, was einer Differenz von -10,38 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Chesterfield in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Chesterfield von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung in den Kommentaren und Wortmeldungen.

Die Analyse des Relative-Strength-Index (RSI) zeigt, dass Chesterfield aktuell überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Chesterfield-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.