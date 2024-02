Chesterfield Aktie: Was noch aussteht!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Chesterfield nicht wesentlich verändert. Dies basiert auf der Auswertung der Diskussionen in den sozialen Medien, die keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen erkennen ließ. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussionen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chesterfield daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chesterfield derzeit bei 0,72 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 0,45 GBP notiert. Dies führt zu einer Distanz von -37,5 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,47 GBP, was einer Distanz von -4,26 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Chesterfield liegt bei 50 Punkten, was auf einen neutralen Status hinweist. Ebenso zeigt sich auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 50 neutral. Insgesamt wird Chesterfield daher für den RSI mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt sich, dass Chesterfield in den genannten Bereichen eine neutrale Bewertung erhält und somit keine eindeutige Tendenz in Bezug auf die Stimmung, technische Analyse und Anlegermeinungen erkennbar ist.