Chesterfield Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Chesterfield. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Chesterfield momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 71,43, was auch darauf hindeutet, dass Chesterfield überkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Eine Analyse des Sentiments und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Chesterfield in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Chesterfield gemessen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chesterfield wurde in den letzten ein bis zwei Tagen nicht diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird die Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chesterfield-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 0,81 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,4 GBP liegt, was einer Abweichung von -50,62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,51 GBP) unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,57 Prozent Abweichung), weshalb die Chesterfield-Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Chesterfield-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.