Chesterfield Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten Wochen konnte bei Chesterfield keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, so die Analyse von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chesterfield-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 60,87) erhalten daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Chesterfield-Aktie aktuell bei 0,9 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,475 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -47,22 Prozent aufgebaut hat. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine negative Differenz von -15,18 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" abgegeben.

Die Auswertung der Anleger-Kommentare in sozialen Medien ergibt, dass Chesterfield in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung.