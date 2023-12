Chesswood Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Dividendenpolitik von Chesswood wird von Analysten als "Schlecht" bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell -4,7 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chesswood diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Chesswood im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,56 Prozent erzielt, was 40,27 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 5,36 Prozent, und Chesswood liegt aktuell 38,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chesswood-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 13,39, was bedeutet, dass Chesswood hier überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier aufgrund der Analyse der RSIs mit einem "Gut"-Rating eingestuft.