Chesswood Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Chesswood beträgt das aktuelle KGV 14. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" haben diese im Durchschnitt ein KGV von 81. Somit ist Chesswood aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie von Chesswood im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Chesswood damit 40,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 5,16 Prozent. Chesswood liegt aktuell 38,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chesswood-Aktie beträgt aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Chesswood überverkauft (Wert: 12,66). Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf die RSIs.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Chesswood als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten-Bewertungen lagen 1 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht vor. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 11 CAD, was einer Erwartung in Höhe von 36,99 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Chesswood daher die Bewertung "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.