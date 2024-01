Chesswood Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Dividendenrendite von Chesswood liegt derzeit bei 1,94 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,51 Prozent darstellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Chesswood ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,14 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 87 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert von Chesswood in den sozialen Medien angesprochen, wodurch die Anleger-Stimmung als positiv bewertet wird. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Chesswood in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

