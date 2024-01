Chesswood Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Aktien von Chesswood auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um Chesswood in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Chesswood in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft waren, weshalb die Situation als "Neutral" bewertet wird. Die Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chesswood liegt derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,14 Euro für jeden Euro Gewinn von Chesswood zahlt. Dies ist 84 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, weshalb die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung rund um Chesswood in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.