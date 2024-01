Chesnara Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chesnara liegt bei 17, was im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 15,27 als überdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird Chesnara daher als überbewertet eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chesnara-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 272,14 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 261,5 GBP weicht um -3,91 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (260,17 GBP) weist mit einer Abweichung von +0,51 Prozent ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.

Anleger in den sozialen Medien bewerten Chesnara in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Anleger-Stimmung führt.

Die Messung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Beiträge und die Veränderung der Stimmung als neutral eingeschätzt werden. Die langfristige Stimmung bleibt ebenfalls neutral, da sich kaum Änderungen identifizieren lassen.

Insgesamt kann Chesnara daher auf fundamentalen, technischen und anlegerbezogenen Ebenen als neutral eingestuft werden.