Chesnara Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Bei Chesnara liegt der Wert bei 17,71 und damit über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche um 12 Prozent. Das durchschnittliche KGV der Branche "Versicherung" beträgt 15. Aufgrund des relativ hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Chesnara gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Chesnara daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -0,74 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") um 5,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt -2,59 Prozent, wobei Chesnara aktuell 1,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Chesnara wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 56,67 Punkten, was bedeutet, dass die Chesnara-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt an, dass Chesnara weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Chesnara somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.