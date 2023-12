Chesnara Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In den letzten zwei Wochen wurde Chesnara von hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befassten. Zudem wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut" zu.

Die technische Analyse zeigt, dass Chesnara derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 273,39 GBP, während der Aktienkurs bei 264 GBP um -3,43 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 260,91 GBP ergibt eine Abweichung von +1,18 Prozent. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb Chesnara auch auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator herangezogen. Mit einem Wert von 17,71 ist Chesnara deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche (KGV von 15,97), was einer Überbewertung von 11 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Chesnara-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Chesnara jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chesnara-Analyse.

Chesnara: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...