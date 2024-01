Chesapeake Utilities Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Chesapeake Utilities-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 105,63 USD lag, was einem Unterschied von -6,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 112,52 USD entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Andererseits liegt der Schlusskurs von 95,9 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 95,9 USD um +10,15 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chesapeake Utilities einen Wert von 19 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 129 haben. Damit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben im Schnitt ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 108 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Chesapeake Utilities-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.