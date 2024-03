Chesapeake Utilities Aktie: Was noch aussteht!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Chesapeake Utilities wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was insgesamt zu einem guten langfristigen Stimmungsbild führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine gute Einschätzung für Chesapeake Utilities abgegeben, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber der aktuelle Kurs von 103,92 USD wird von den Analysten als neutral eingestuft, mit einer erwarteten Entwicklung von -3,77 Prozent und einem mittleren Kursziel von 100 USD.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chesapeake Utilities führt zu einer neutralen Einstufung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen. Dies deutet insgesamt auf eine neutrale Einschätzung hin.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Chesapeake Utilities im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,81 Prozent erzielt, was 11,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.