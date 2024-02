Chesapeake Utilities Aktie: Was noch aussteht!

Die Dividendenrendite für Chesapeake Utilities beträgt derzeit 2,55 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,76 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 105,57 USD mit -2,76 Prozent Abstand vom GD200 (108,57 USD) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 103,04 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Chesapeake Utilities in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, sodass wir hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass Chesapeake Utilities weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.