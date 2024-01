Chesapeake Utilities Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Aktienkurs von Chesapeake Utilities hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" im Durchschnitt um 49,88 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -63,73 Prozent für Chesapeake Utilities entspricht. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 49,88 Prozent im letzten Jahr, wobei Chesapeake Utilities um 63,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Chesapeake Utilities mit einer Ausschüttung von 2,55 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Gasversorgungsunternehmen" (4,56 %) niedriger. Die Differenz von 2,01 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Chesapeake Utilities eingestellt waren. Es gab zehn positive und ein negativer Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Chesapeake Utilities daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50,26 Punkten, was bedeutet, dass die Chesapeake Utilities-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 43,01 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chesapeake Utilities daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.