Chesapeake Utilities Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von Chesapeake Utilities hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor eine Rendite von -12,81 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gasversorgungsunternehmen-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,35 Prozent in den letzten 12 Monaten hatte, liegt Chesapeake Utilities mit einer Rendite von -10,46 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Chesapeake Utilities-Aktie wurden 1 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft, während keine als "Schlecht" bewertet wurden. Im Durchschnitt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Chesapeake Utilities vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 4,84 Prozent steigen. Daher lautet die Empfehlung "Neutral". Insgesamt erhält Chesapeake Utilities also ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 107,09 USD für den Schlusskurs der Chesapeake Utilities-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 103,01 USD, was einem Unterschied von -3,81 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Entwicklung und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die einfache Charttechnik bewertet die Chesapeake Utilities-Aktie insgesamt als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Chesapeake Utilities ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab jedoch, dass in den Diskussionen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.