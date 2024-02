Chesapeake Utilities Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson Matthey":

Die technische Analyse des Aktienkurses von Chesapeake Utilities zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 107,9 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 100,8 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -6,58 Prozent zum GD200 hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 103,36 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,48 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Chesapeake Utilities eine Rendite von -12,81 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 0,83 Prozent, wobei Chesapeake Utilities mit einem Wert von 13,65 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Chesapeake Utilities mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,23 bewertet, was 85 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 134,68. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an 12 Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Chesapeake Utilities diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.