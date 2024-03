Chesapeake Utilities Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Chesapeake Utilities einmal die Bewertung "Gut" und kein einziges Mal die Bewertung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben. Langfristig hat das Unternehmen somit von institutioneller Seite aus ein "Gut" erhalten. Im vergangenen Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 103,01 USD, und Analysten erwarten eine Entwicklung von -2,92 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 100 USD liegt. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur von den Analysen der Banken beeinflusst, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Bei Chesapeake Utilities war die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität mittel, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Chesapeake Utilities liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger bei Chesapeake Utilities in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.