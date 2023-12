Chesapeake Shares Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chesapeake Shares-Aktie weist eine Überverkauft-Bewertung auf, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 1. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI mit 31,58 neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Chesapeake Shares.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV für Chesapeake Shares 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche als unterbewertet erscheint.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 17,55 USD sowohl im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (19,27 USD, -8,93 Prozent Abweichung) als auch zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,19 USD, +2,09 Prozent Abweichung) unterschiedlich bewertet wird. Demnach erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien und in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt eine überwiegend positive Bewertung für Chesapeake Shares. In Kombination mit den positiven Themen rund um den Wert ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit für Chesapeake Shares eine positive Bewertung auf Basis der RSI, des KGV, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.