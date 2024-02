Chesapeake Shares Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig einen Kursrückgang erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Chesapeake Shares liegt der RSI7 aktuell bei 72 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger Schwankungen und deutet an, dass Chesapeake Shares weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Chesapeake Shares in diesem Abschnitt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Chesapeake Shares von 18,2 USD mit -2,78 Prozent Entfernung vom GD200 (18,72 USD) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 18,53 USD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Chesapeake Shares-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Chesapeake Shares. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chesapeake Shares aktuell 5,32 und liegt damit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus heutiger Sicht ist die Aktie damit unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.