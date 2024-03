Chesapeake Gold Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktie von Chesapeake Gold weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chesapeake Gold-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Chesapeake Gold-Aktie einen Durchschnitt von 1,7 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage auf. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,3 CAD, was eine positive Abweichung von 35,29 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von 26,37 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Chesapeake Gold. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Chesapeake Gold aufgrund der Dividendenrendite, des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments ein "Schlecht"-Rating.