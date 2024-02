Chesapeake Gold Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von Chesapeake Gold verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,92 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,15 Prozent, was bedeutet, dass Chesapeake Gold eine Outperformance von +5,23 Prozent erzielte. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -22,15 Prozent, und Chesapeake Gold lag mit 5,23 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chesapeake Gold derzeit bei 1,69 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 1,57 CAD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -7,1 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 1,82 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -13,74 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Chesapeake Gold liegt bei 56,67, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde die Stimmungslage untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Chesapeake Gold war ebenfalls gering, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Chesapeake Gold bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".