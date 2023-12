Chesapeake Gold Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Aktienkurs von Chesapeake Gold zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,16 Prozent, was bedeutet, dass Chesapeake Gold eine Outperformance von +6,16 Prozent im Branchenvergleich erzielte. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -11,16 Prozent im letzten Jahr, und Chesapeake Gold übertraf diesen Durchschnittswert um 6,16 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,85) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Chesapeake Gold-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung wurde die langfristige Aktivität von Chesapeake Gold als durchschnittlich eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was insgesamt zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Laut dem RSI ist Chesapeake Gold derzeit mit einem Wert von 71,62 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".