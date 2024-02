Chesapeake Gold Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die technische Analyse der Chesapeake Gold zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 1,69 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,57 CAD lag, was einem Abstand von -7,1 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,83 CAD, was einer Differenz von -14,21 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung "Schlecht" für die Chesapeake Gold-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Chesapeake Gold deuten auf eine überwiegend positive Stimmung hin, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chesapeake Gold liegt bei 64, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".