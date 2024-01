Chesapeake Gold Aktie: Ist das wirklich normal?

Chesapeake Gold Inc. hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +4,93 Prozent darstellt. Auch im "Materialien"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von -5,7 Prozent um 4,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Chesapeake Gold ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chesapeake Gold derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was einer Differenz von 3,65 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für Chesapeake Gold ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Chesapeake Gold liegt bei 58,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass Chesapeake Gold in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und das Anleger-Sentiment gut abschneidet, während die Dividendenpolitik der Aktie als schwächer bewertet wird. Der RSI deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell eine neutrale Position einnimmt.