Chesapeake Gold Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Chesapeake Gold liegt bei 95,45, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52 für die Chesapeake Gold, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Chesapeake Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,92 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -21,58 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,65 Prozent im Branchenvergleich für Chesapeake Gold. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Chesapeake Gold mit 4,65 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Chesapeake Gold. Daher ergibt sich auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Chesapeake Gold derzeit ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was eine negative Differenz von -3,5 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie von unseren Analysten.