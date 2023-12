Chesapeake Gold Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Chesapeake Gold-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 72 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Vergleicht man diesen Wert mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (44,67), liegt der RSI25 bei 44,67 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Chesapeake Gold.

Die technische Analyse zeigt, dass die Chesapeake Gold-Aktie mit einem Kurs von 1,91 CAD derzeit +3,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +4,95 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Chesapeake Gold von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Wer derzeit in die Aktie von Chesapeake Gold investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 3,85 Prozentpunkten erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.