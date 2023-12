Chesapeake Energy Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Chesapeake Energy":

Die technische Analyse der Chesapeake Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 81,76 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 76,3 USD einen Abstand von -6,68 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 82,72 USD, was einer Differenz von -7,76 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Chesapeake Energy-Aktie sind 5 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten haben keine neuen Bewertungen für das Unternehmen abgegeben, aber basierend auf den Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 104,67 USD, was auf ein mögliches Kurswachstum von 37,18 Prozent hindeutet. Die Empfehlung der Analysten lautet daher "Gut".

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Aktivität rund um die Aktie in den letzten Monaten unterdurchschnittlich war. Dies, zusammen mit einer negativen Änderung der Stimmungsrate, führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung seitens der Anleger führt.