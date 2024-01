Chesapeake Energy Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Chesapeake Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Chesapeake Energy liegt bei 38,7, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 51,21, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral" Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chesapeake Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 81,88 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 79,2 USD weicht um -3,27 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage mit einem Schlusskurs von 80,04 USD führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit auch aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 8 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 104,67 USD, was ein Aufwärtspotential von 32,15 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität war ebenfalls höher als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Chesapeake Energy-Aktie somit ein "Gut"-Rating.