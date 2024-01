Chervon Holdings Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Chervon-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt der Kurs mit 20,45 HKD um +2,97 Prozent darüber, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage -27,12 Prozent, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Chervon ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien gab es in den letzten Wochen weder deutlich positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chervon-Aktie derzeit mit einem Wert von 80,25 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 42, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Chervon in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung "Neutral" auf dieser Ebene.

Insgesamt wird die Chervon-Aktie in der technischen Analyse mit einer gemischten Einschätzung bewertet, wobei sowohl positive als auch negative Signale berücksichtigt werden.