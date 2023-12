Cherry ist zurück!

Die Anleger-Stimmung bei Cherry in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um die Aktie genauer bewerten zu können. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Cherry beträgt 21,3, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 42,46, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Cherry ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,23 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 2,92 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cherry auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls untersucht. Dabei ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktivität im Netz mittelmäßig war und nur geringe Stimmungsänderungen zu verzeichnen waren.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung bei Cherry neutral ist, der Relative Strength Index eine gute Bewertung ergibt, die technische Analyse auf ein neutrales Rating hinweist und die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung ebenfalls neutral sind.