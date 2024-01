Cherry Hill Mortgage Investment Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Cherry Hill Mortgage Investment Corporation":

Der Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, RSI, ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Cherry Hill Mortgage Investment Corp liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,24 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität der Cherry Hill Mortgage Investment Corp wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diese einem "Neutral"-Signal zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nur geringfügige Änderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Cherry Hill Mortgage Investment Corp eher neutral diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, an drei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Cherry Hill Mortgage Investment Corp insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cherry Hill Mortgage Investment Corp-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 4,31 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,04 USD (-6,26 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (3,85 USD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,94 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cherry Hill Mortgage Investment Corp also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.