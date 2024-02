Cherry Hill Mortgage Investment Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Cherry Hill Mortgage Investment Corporation":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings richtete sich die Aufmerksamkeit des Meinungsmarktes in den letzten Tagen vor allem auf negative Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Cherry Hill Mortgage Investment Corp-Aktie derzeit unter den gleitenden Durchschnittswerten der letzten 50 und 200 Handelstage befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 4,08 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,64 USD liegt, was einer Abweichung von -10,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 3,88 USD unter dem letzten Schlusskurs (-6,19 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cherry Hill Mortgage Investment Corp somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren negativ bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Cherry Hill Mortgage Investment Corp abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenbewertungen vor, daher bleibt die Gesamteinschätzung bei einer "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 24,24 eine "Gut"-Einstufung für die Cherry Hill Mortgage Investment Corp-Aktie auf, während der RSI25 (bezogen auf 25 Tage) mit 62,7 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einer "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI eingestuft.