Cherry Hill Mortgage Investment Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Aktie der Cherry Hill Mortgage Investment Corp stattgefunden. Von diesen Bewertungen waren 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Cherry Hill Mortgage Investment Corp.

Der aktuelle Kurs der Aktie der Cherry Hill Mortgage Investment Corp liegt bei 3,56 USD, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Kurs 12,32 Prozent unter dem GD200 (4,06 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 3,87 USD. Dies bedeutet ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -8,01 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Cherry Hill Mortgage Investment Corp als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Cherry Hill Mortgage Investment Corp als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 40, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der Einschätzung von Aktien zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In Bezug auf Cherry Hill Mortgage Investment Corp hat die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtwert von "Gut" für Cherry Hill Mortgage Investment Corp.