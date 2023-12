Cherry Hill Mortgage Investment Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Cherry Hill Mortgage Investment Corporation":

Cherry Hill Mortgage Investment Corp wurde von den privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen zu diesem Thema ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cherry Hill Mortgage Investment Corp mittlerweile auf 4,37 USD, während der Aktienkurs selbst 4,15 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -5,03 Prozent zum GD200 und der Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 3,68 USD, was einen Abstand von +12,77 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cherry Hill Mortgage Investment Corp liegt bei 39,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,21 und ist somit ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung des RSI ist also ebenfalls "Neutral".

Die Aktie der Cherry Hill Mortgage Investment Corp wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 1 "Gut"-Einstufung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung als "Gut" für die Aktie der Cherry Hill Mortgage Investment Corp.