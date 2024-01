Cherry Hill Mortgage Investment Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Cherry Hill Mortgage Investment Corp ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervor, die zur weiteren Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen wird die Einschätzung des Titels insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Zusammenhang wurde die Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Dabei wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cherry Hill Mortgage Investment Corp war eher positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Cherry Hill Mortgage Investment Corp bei 61,19, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktualisierten Einschätzungen zu Cherry Hill Mortgage Investment Corp aus dem letzten Monat vor. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.