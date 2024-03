Cherry Hill Mortgage Investment Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Aktie der Cherry Hill Mortgage Investment Corp wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 3,64 USD liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der privaten Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Cherry Hill Mortgage Investment Corp. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge zeigt, dass auch in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen besprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wert über- oder unterbewertet ist. Der RSI für Cherry Hill Mortgage Investment Corp liegt aktuell bei 28,57 Punkten, was auf eine Überverkaufung hinweist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung an und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp als "Schlecht" bewertet, da er 6,43 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50 hingegen weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand zum Kurs 0,83 Prozent beträgt. Zusammen ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.