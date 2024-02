Cherry Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse von Cherry-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was auf einen negativen Trend hindeutet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3,8 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,752 EUR liegt, was einer Abweichung von -53,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2,78 EUR unter dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cherry somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cherry-Aktie zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (70) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (83,06) weisen darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments wurden in den letzten zwei Wochen neutral über Cherry diskutiert. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Cherry auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Cherry. Sowohl die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine ausgeglichene Stimmung rund um die Aktie hin.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index und das Anleger-Sentiment, dass Cherry-Aktien derzeit schlechter bewertet werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird.