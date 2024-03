Chenzhou City Jingui Silver Industry Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse der Chenzhou City Jingui Silver Industry zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2,79 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 2,88 CNH liegt und somit einen Abstand von +3,23 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,59 CNH, was einer Differenz von +11,2 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung auf Basis beider Zeiträume von "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 2,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 2,04) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Chenzhou City Jingui Silver Industry-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse ist nicht nur die harten Faktoren wie Bilanzdaten zu berücksichtigen, sondern auch die weichen Faktoren wie die Stimmung. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Stimmung als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, die keine signifikanten Unterschiede aufweist. Zusammengefasst erhält die Chenzhou City Jingui Silver Industry-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

