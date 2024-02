Chenzhou City Jingui Silver Industry Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse der Chenzhou City Jingui Silver Industry zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,82 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 2,4 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -14,89 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,64 CNH, was einem Abstand von -9,09 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde die Chenzhou City Jingui Silver Industry von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Die fundamentale Bewertung basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass die Aktie mit einem Wert von 1,97 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Chenzhou City Jingui Silver Industry-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Chenzhou City Jingui Silver Industry kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Chenzhou City Jingui Silver Industry jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chenzhou City Jingui Silver Industry-Analyse.

Chenzhou City Jingui Silver Industry: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...