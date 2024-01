Chenzhou City Jingui Silver Industry Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Analyse der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben Chenzhou City Jingui Silver Industry auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen rund um Chenzhou City Jingui Silver Industry in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Chenzhou City Jingui Silver Industry bei 67,86. Dies wird als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Chenzhou City Jingui Silver Industry liegt bei 0 %, was 1,94 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,94 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten erzielte Chenzhou City Jingui Silver Industry eine Performance von -14,63 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,55 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -7,08 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

